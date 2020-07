Kansellerer kontrakt

Atlantic Towing Shipping har kansellert kontrakten om bygging av et forsyningsskip ved Kleven. Det skriver Nett.no. Skipet er ett av to skip som var under bygging ved verftet da det gikk konkurs. Administrerende direktør i Green Yard Kleven, Kjetil Bollestad, bekrefter til avisa at kontrakten er kansellert etter konkursen.