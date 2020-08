kansellerer avgang

Fjord1 melder no at det berre blir avgangen klokka 17.00 frå Seivika, på ferjesambandet mellom Seivika og Tømmervåg, som er kansellert. Tidlegare i ettermiddag melde selskapet at B-ruta på sambandet ville bli kansellert ut dagen, men no gjeld det altså berre den eine avgangen.