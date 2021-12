Kan bety fleire tilsette

STADT NAVAL i Gjerdsvika har fått ein storkontrakt som kjem til å bety mykje for verksemda i Sande. Dei har blitt partnar i European Naval Industry Consertium som skal bygge mellom 15 og 20 millitære fartøy for fleire ulike europeiske land i åra som kjem. Dette gjer at STADT NAVAL tryggar noverande arbeidsplassar og også kan tilsette fleire. Dei skal stå for gir, propell og elektriske framdriftssystem.