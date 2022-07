Kampar kan ryke

Kristiansund sin heimekamp mot Tromsø torsdag er i fare på grunn av streiken i SAS. Dagleg leiar Øyvind Alapnes i Tromsø seier til NRK at dei skal gjere alt dei kan for å komme seg avgårde, men at dette blir utfordrande. Tromsø skulle bli verande i fylket vårt fram til kampen i Molde på søndag, og den kampen kan også bli vanskeleg å få gjennomført. Molde sin kamp mot Jerv på onsdag går som oppsett, då Jerv skal reise med Widerøe, melder TV2.