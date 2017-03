Jubler for ny nasjonal fiskerihavn

FRP: Harald Tom Nesvik formidlet det gledelige budskapet til de fremmøtte. Foto: Victoria Røren / NRK

Utbyggerne har store planer for Gjøsundneset i Giske kommune, og da stortingsrepresentant Harald Tom Nesvik (FrP) fortalte at regjeringen setter av 80 millioner til havna i andre del av nasjonal transportplan, stod jubelen i taket.

Det gir liv til drømmen om en nasjonal fiskerihavn i området, og planen er å bygge en 200 meter lang offentlig dypvannskai ytterst på Gjøsundneset.

– For vår del så gjør det at vi får kundene mye nærmere her og kan serve de direkte ned mot kaiområdet, og ikke minst logistikken til og fra bygget, sier daglig leder i Optimar, Håvard Sætre.

Slik ser utbyggerne for seg at det skal se ut:

Grafikk Gjøsundhavna Du trenger javascript for å se video.

– Blir fantastisk

GLAD; Mats Grimstad i Nordstar mener utbyggingen har enormt mye å si. Foto: Victoria Røren / NRK

Giske kommune har ferdigregulert området, og interessen er allerede stor for å etablere service og utvikle området videre.

– Nå får vi mulighet til å bygge en skikkelig basefunksjon og næring for flåten og for fiskeindustrien. Dette gir fantastiske muligheter for dette området, konkluderer daglig leder i Nordic Wildfish, Tore Roaldsnes.

Rederlaget Nordnes har sin base i dette området. I dag må de til Ålesund for å laste og losse, men med satsing på nasjonal fiskerihavn her, håper han å kunne ta både båtene og fisken hjem.

– Det har enormt mye å si. Flåten her ute fisker for en milliard i året. Bare på den forrige turen har vi fisk og restråstoff til nærmere 20 millioner. Det hadde vært fantastisk å kunne losse det her hjemme, mener skipper i Nordstar, Mats Grimstad.