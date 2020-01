Jordras i Årsetdalen

Det har gått eit jordras i Årsetdalen i Ørsta kommune. Det skal ikkje ha ramma bustadar eller vegar.

– Det er ikkje noko stort ras, når det blir morgon vil vi reise opp for å undersøke nærmare, seier Tor Andre Gram Franck i politiet. Han opplyser også at det var same stad det rasa i 2013, men sidan dette har området vorte rassikra.