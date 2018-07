Jonas Grønner klar for Aalesund

Jonas Grønner skal vere klar for Aalesunds Fotballklubb, skriv Bergens Tidende. Avisa har ikkje fått stadfest overgangen frå leiinga i Sportsklubben Brann, men meiner å vite at Grønner er i Ålesund no for å fullføre overgangen. Det har vore kjent ei tid at AaFK har ønskt å styrke laget med midtstopparen.