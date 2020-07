Investerer millionar i Salmon

Salmon Evolution har inngått ein investeringsavtale med den koreanske sjømatbedrifta Dongwon Industries. Dei vil investere 50 millionar kroner for ein minoritetsandel i Salmon Evolution. Det skriv selskapet i ei pressemelding. Oppdrettsselskapet Salmon er i gang med bygginga av det som skal bli Europa sitt største oppdrettsanlegg på land i Hustadvika kommune. No planlegg dei to aktørane også å etter kvart bygge eit landbasert oppdrettsanlegg i Sør-Korea. – Dette er ei veldig spennande moglegheit for oss. Samarbeid med ein global aktør som Dongwon Industries vil gi oss gode kommersielle moglegheiter, i tillegg til solid industriell støtte for å skalere konseptet vårt i nye marknadar, seier administrerande direktør Håkon André Berg i Salmon Evolution.