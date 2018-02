Innfører fire dagar arbeidsveke

Møbelkonsernet Ekornes innfører fire dagar arbeidsveke ved avdelingane i Sykkylven og Hornindal, skriv smp.no. Dette gjeld inntil tre veker no i februar. Ekornes går mellombels over til 4 -dagars veke på dei to fabrikkane fordi konsernet vil tilpasse kapasiteten til ordreinngangen, skriv avisa.