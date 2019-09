Innbrot hos trailklubb i Skodje

Trailklubben i Skodje opplyser at dei har blitt fråstolne minst tre syklar frå klubbhuset på Skodje. Ifølgje klubben skal verdien på syklane vere på rundt 100.000 kroner. Klubben ber no folk om å tipse politiet dersom dei har sett eller veit noko. – Dette er eit smerteleg tap for klubben, skriv dei i ei pressemelding.