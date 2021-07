Ingen savnet etter brann

Brannvesenet holder fortsatt på med etterslukking etter at det startet å brenne i et hus på Skjong på Valderøya natt til mandag. Brannvesenet fikk melding fra naboer like før klokka 03. Nabohuset ble først evakuert, men etter at brannvesenet kom til stedet fikk naboene raskt flytte tilbake. Politiet har kontakt med personen som bor i huset.