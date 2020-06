Hvalen i Fiksdal driver vekk

Hvalen som lå strandet i Fiksdal i Vestnes, driver innover i fjorden. Snart treffer den land inne i bukta ved Langneset. Det forteller grunneier Annlaug Gjerde. Når tidevannet eller vinden snur kan hvalen drive i en annen retning. Hvalkadaveret er så stort at kommunen ikke har utstyr til å fjerne det selv. I går ble det kjent at hvalen skulle fjernes 9. juli, men nå har kadaveret svulmet opp og driver vekk. Ordfører i Vestnes kommune, Geir Inge Lien, sier at det jobbes på spreng for å få fjernet hvalen så fort som mulig. – Den kan ikke drive rundt i fjorden.