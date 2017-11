– Husk å sjekke isen

Etter noen kalde dager kan det være fristende å prøve seg på isen. Mange lengter etter å ta frem skøytene, eller kanskje man bare vil ta snarveien over det islagte vannet. Men da må man være sikker på at isen er trygg. Brannvesenet har inntrykk av at mange er litt kjapt ute.

Knut Schjølset er utrykningsleder i Kristiansund brann- og redningsvesen. Foto: Roar Halten / NRK

– Med en gang det er is så skal skøytene på og så skal vi ut og leke. Og det er helt greit. Men noen voksne må være med og sjekke at isen er trygg, sier Knut Schjølset.

For det er viktig å ta forholdsregler for å unngå ulykker.

– Først må man sjekke isen. Man må hakke et hull i isen og sjekke hvor tjukk den er.

Hvis man ikke sjekker isen selv må man sjekke med lokale myndigheter som kommune, som vet hva de snakker om.

Isvettreglene Ekspandér faktaboks Ha respekt for isen.

Vær oppmerksom på at isen aldri kan være helt sikker overalt Ikke gå ut på is uten å kunne svømme. Gå flere i følge.

Dere er en redningsmulighet for hverandre. Går dere litt spredd vil dere fordele vekten over en større flate, samtidig som ikke alle vil gå gjennom med en gang. Hold deg på "sikker is". Hold deg unna steder der du bør vite at det er svak is.

Du må ikke gå ut på is med stor variasjon i tykkelse og bæreevne uten at du har god kjennskap til is. Gå utenom siv, råker, broer, odder, utløp og innløp. Vær oppmerksom på høstis, snødekket is og våris.

Nylagt is eller is som nærmer seg å gå opp, er upålitelig. Snødekket is kan være skummel fordi du ikke kan se eller merke hvor den er svak, før det er for sent. Spesielt oppmerksom skal du være dersom snøen har lagt seg på isen kort tid etter at den la seg. Bruk alle sansene når du går på isen.

Høye og korte lyder er varsel om tynn is. Hvit eller grå is er svakere enn mørk (gjelder ikke vårisen) og blank is. Ta med deg skikkelig og tilstrekkelig sikkerhetsutstyr.

Dette må sees i forhold til erfaring og tur. Ispigger er obligatorisk. Kasteline burde også være med. Hvis du går gjennom isen hold hodet kaldt. Tenk klart, og sjansene øker for at du kommer deg opp igjen. Hvis andre går gjennom isen, hold avstand.

Bruk forlenget arm, helst en redningsline, livbøye eller noe annet du kan kaste bort til den i vannet. Eller trekk deg fram på magen og rekk ut for eksempel en ski eller grein. Sørg for en forankring så du ikke blir dratt uti. (Kilde: Den Norske Livredningsselskap)

Still forberedt

Brannvesenet oppfordrer til å alltid ha med pigger. Foto: Roar Halten / NRK

En mulighet er å ta øksa fatt og hakke et hull for å sjekke istykkelsen. Varsom.no, som er en tjeneste levert av Norges vassdrags- og energidirektorat, varsler naturfarer i Norge. De anbefaler at det skal være 10 centimeter stålis for at en skal sikre trygg ferdsel på islagte vann. De leverer også isvarsel. Der kan man sjekke hvordan det står til i sitt område.

Brannvesenet sier at man alltid bør være forberedt på at man kan gå gjennom. Da er det viktig å ha med riktig utstyr.

– Et par pigger gjør at man kommer seg opp hvis man først går gjennom. Da kan man dra seg opp fra vannet og opp på land igjen, sier Schjølset.