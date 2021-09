Høyr Ukeslutt

Fylkesleiar i Møre og Romsdal, KrF, Randi Walderhaug Frisvoll, var i dag gjest i Ukeslutt for å diskutere partileiar Kjell Ingolf Ropstad. I går blei det kjent at han har tatt aktive grep for å sleppe skatt på statsrådsbustaden sin. Frisvoll reagerer på den manglande tilliten til partileiaren. – Eg meiner at han ikkje har gjort noko gale før han faktisk blir dømt for noko, seier ho. Høyr heile debatten her.