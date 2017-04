Hotellgjest måtte overnatte i arresten

I Ålesund ble en beruset mann i 20-årene innbrakt fra et hotell i byen og satt i arresten.

Mannen var opprinnelig gjest på hotellet, men ble kastet ut på grunn av bråk. Politiet måtte bistå fordi mannen nektet å forlate hotellet da han ble bedt om det.

I Volda måtte en mann i 20-årene tilbringe natten i arresten etter bråk på et utested. Mannen var beruset.

Uskyldig tredjepart til legevakta

En mann i 30-årene ble bortvist etter et slagsmål på et utested i Kristiansund. En kvinne som ikke var involvert i slagsmålet, men ble en uskyldig tredjepart, måtte til legevakta med smerter hodet.

Både i Molde og i Kristiansund har politiet måtte rykke ut flere ganger for å bortvise folk som har laget bråk på ulike utesteder.

Festbråk og høyt musikk har vært en gjenganger i løpet av natten. I Ålesund ble en amnn satt i arresten da han nektet å forlate festen.

Ruskjøring

I Ørskog havnet en utenlandsk mann i 50-årene utfor vegen lørdag kveld. Vitner så mannen kjøre av veien og kontaktet politiet. Mannen som er tidligere er domfelt for promillekjøring, er mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand.

Rett før midnatt ble en bil stoppet under en kontroll på Åndalsnes. Føreren er anmeldt for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand. De to passasjerene i 20-årene er anmeldt for å ha brukt narkotika. Det ble funnet små mengder narkotika i bilen.