Holder fortsatt fast på Møreaksen

Statens vegvesen holder fortsatt fast på at Møreaksen gir det beste alternativet for kryssinga av Romsdalsfjorden,

Tidligere samferdselsminister Knut Arild Hareide ga Statens vegvesen i oppdrag å utrede undersjøiske løsninger for Romsdalsaksen etter at det ble kjent at vegvesenet hadde unnlatt dette.

Norconsult har gjennomført utredninga for vegvesenet, og har blant annet sett på pris, reisetid og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Avdelingsdirektør Grethe Vikane i Staten vegvesen sier konklusjonen er at Møreaksen representerer det beste alternativet på strekninga Ålesund-Molde mens alternativet for Romsdalaksen flytebru fra Hjelvik til Sekken, og en lang undersjøisk tunnel fra Sekken til Lønset gir det beste alternativet for strekningen Ålesund-Bergsøya og Åndalsnes-Molde.