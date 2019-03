Høie må leggje pengar på bordet

Fylkesordførar i Møre og Romsdal, Jon Aasen, meiner Bent Høie bryt med føresetnadane for det nye sjukehuset for Nørdmøre og Romsdal. – Føresetnadane var at det ikkje skulle vere funksjonsfordelingar før det nye sjukehuset står på plass. Kutta som no blir føreslått bryt med dette, seier Aasen. Han meiner Høie må leggje pengar på bordet for å hindre nedleggingar.