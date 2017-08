Hendelser i Ålesund sentrum i natt

En mann er anmeldt for promillekjøring og passasjeren er anmeldt for besittelse av mindre mengder narkotika. En tredje person er også anmeldt for besittelse av mindre mengder narkotika og en fjerde fikk hjelp av politiet til å låse seg inn i leiligheten sin, melder politiet. Alle fire hendelser i Ålesund sentrum.