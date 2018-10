Helseplattforma i statsbudsjettet

Helseplattforma i Helse Midt-Noreg blir finansiert i regjeringas forslag til statsbudsjett. Det er sett av 575 millionar kroner samla i lån og tilskott for ein felles elektronisk pasientjournalløysing for spesialisthelseteneste, kommunar og fastlegar. Administrerande direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge seier han er svært glad for at dei økonomiske rammevilkåra for Helseplattforma no kjem på plass.