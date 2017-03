Helse Midt-Noreg bergar akuttberedskapen i Volda, Orkdal og Namsos

Dei ulike helseføretaka hadde alt gjort sine lokale vedtak om å oppretthalde akuttkirurgien ved desse sjukehusa. I dag godkjende styret i Helse Midt-Noreg planane.

Vidareføringa av akuttkirurgisk beredskap ved dei minste sjukehusa er avhengig av at desse sjukehusa inngår tett samarbeid med større sjukehus i same helseføretak.

Samarbeid mellom sjukehusa

Det inneber at Volda-sjukehuset skal stå i nært samarbeid med Ålesund sjukehus, Namsos skal samarbeide med Levanger og Orkdal skal inngå eit tett samarbeid med St. Olavs Hospital.

Administrerande direktør i Helse Midt-Noreg, Stig Slørdahl. Foto: Pressebilde / Helse Midt-Noreg

Styreleiar i Helse Midt-Noreg, Ola Strand. Foto: Pressebilde / Helse Midt-Noreg

Standardiserte pasientforløp

Eit av grunnlaga for å kunne samarbeide så tett som desse avdelingane skal gjere framover, er arbeidet med å innarbeide standardiserte pasientforløp også i akuttkirurgien. Dette skal mellom anna gjere det enklare for kirurgar å gjere ein jobb i ei operasjonsstove, enten ho er plassert i Volda, Ålesund, Orkdal eller Namsos, Levanger og Trondheim.

– Vi meiner vi har gjort eit godt vedtak i dag. Framtida handlar om samhandling mellom sjukehusa. Vi trur at det i framtida vil handle om ei endå tettare samhandling både innanfor helseføretaka og mellom helseføretaka i regionen, seier styreleiar Ola Strand.

– Må utnytte kompetansen betre

Tett samarbeid mellom sjukehusa var eitt av argumenta som blei brukt også av dei som ivra for å legge det nye, felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal til Hjelset i Molde. Her blei det hevda at det vil vere lettare å få til eit samarbeid mellom det nye sjukehuset og sjukehuset i Ålesund om det blei plassert i Molde enn om det blei plassert i Kristiansund.

Denne tankegangen er tydeleg også når det gjeld korleis akuttberedskapen no blir organisert. I planane for Ålesund og Volda heiter det at «den kirurgiske aktiviteten innan nedslagsfeltet til Volda sjukehus og Ålesund sjukehus skal organiserast, utviklast og drivast som ei felles eining».

– Framover må vi ha tett samarbeid mellom sjukehusa for å få utnytta kompetansen på tvers av dei einskilde sjukehusa, seier Ola Strand.

Vedtaket blir no sendt inn til Helse og omsorgsdepartementet som gjer det endelege vedtaket.