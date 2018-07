Helle Thomsen ny trener i Molde HK

Danske Helle Thomsen blir ny trener for Molde Håndballklubb Elite. Hun har tidligere trent det svenske håndballaget og har siden 2016 trent det nederlandske landslaget som under hennes ledelse har vunnet både EM-sølv og VM-bronse. Fra i dag blir Helle trener for Håndballjentan til Molde i tillegg til jobben hun har for det nederlandske landslaget. – Klubben og de som styrer er veldig energisk og inspirerende. Det er noe som gjør at jeg virkelig har lyst til å være med på dette, sier Thomsen.