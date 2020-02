Havila-oppdrag går til Tyrkia

Havila Kystruten har bestilt to kystruteskip ved Tersan i Tyrkia. Der er allereie to kystruteskip under bygging. Frå 2021 skal Havila Kystruten segle mellom Bergen og Kirkenes med fire skip. På grunn av økonomiske problem ved det spanske verftet Barreras går no oppdraget med å bygge også skip nummer tre og fire til Tersan.