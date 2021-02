Torger Inge Sætre har ein sjeldan variant av sjukdommen Retinitis Pigmentosa, det er berre åtte i Noreg som har denne sjukdommen.

Sjukdommen gjer at han får gradvis dårlegare syn med alderen, og til slutt blir han blind.

– Eg er heilt blind på venstre auge, det er permanent. Men på høgre auge ser eg litt, men eg er avhengig av denne operasjonen for å ikkje miste synet heilt, seier Sætre til NRK.

For ein operasjon vil hindre han i å bli heilt blind. Samstundes er det venta at synet på høgre auge kan bli betre, men det hastar.

– Til lengre eg ventar, til mindre syn er det å redde etter operasjonen, seier han.

Han må få tatt operasjonen innan 2021. Helst vil ha ta den før sommaren.

Retinitis pigmentosa (RP) Ekspandér faktaboks Fellesbetegnelse for en rekke, i hovedsak arvelige, netthinnesykdommer som gir sterk synshemning i form av innsnevret synsfelt eller blindhet.

Blant de hyppigste årsakene til alvorlig nedsatt syn hos barn og yngre voksne.

Omlag 1500 personer i Norge har RP.

En person med RP har genfeil i arvemassen som leder til forstyrret funksjon i netthinnen.

Som regel starter RP med at mørkesynet blir dårlig (nattblindhet). Senere er det et stadig mer innsnevret synsfelt (bortfall av sidesyn).

Normalt syn gir et synsfelt på nesten 180 grader. Med RP kan det bli helt ned i 3 grader.

Kilde: Norges blindeforbund

Det er Sunnmørsposten som omtalte saka først.

Treng 3,3 millionar kroner

Førre søndag oppretta han og familien ein spleis, for å samle inn dei 3,3 millionar kronene han treng for å betale for operasjonen privat i Tyskland.

På berre ei veke har familien samla inn nesten 2 millionar.

– Det gjekk mykje kjappare enn eg hadde drøymt om. Tusen takk til alle som har støtta meg, eg er ekstremt takknemleg, seier han.

Familien seier det har vore fortvilande å stå i denne situasjonen.

– Vi har mista nattesøvnen vår på grunn av dette, seier Anne Lise Haugen, mor til Torger.

TØFT: – Vi har mista nattesøvnen vår på grunn av dette, seier Anne Lise Haugen, mor til Torger. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Operasjonen er for dyr

Det er beslutningsformumet, eit statleg organ som avgjer innføring av nye metodar i spesialisthelsetenesta, som har sagt nei til å betale for operasjonen. Det avslaget fekk han i mars 2020.

– Vi ønskjer å ta i bruk denne behandlinga, men prisen er for høg og det også knytt usikkerheit ved langtidseffekten, seier Ellen Nilsen, einingsleiar i sekretariatet Nye metodar.

Etter avslaget seier Nilsen at dei har vore i ein forhandlingsprosess for å få fram ein avtale som kunne vere i samsvar med Stortingets vedtekne prinsipp for prioriteringar i helsetenesta, men utan resultat.

Torgeir syns det er rart at dei ikkje vil betale for operasjonen. Han meiner han vil koste staten meir om han ender opp med å bli ufør. Men han har framleis håp om å få operere.

– Eg er optimistisk, men det er framleis ein lang veg å gå, seier Torger.

OPTIMISTISKE: Mor Anne Lise Hagen og Torger er glad for at de har fått samla inn nesten 2 millioner. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Legane står klare til å operere

Luxturna heiter behandlinga som kan gi han synet tilbake. Behandlinga vart godkjent av USA i 2017. Nokre år seinare vart den godkjent av EU, men ikkje her til lands.

– Å vite at det finns behandling som vi ikkje får tilgang til, det er veldig frustrerande for pasientane, seier overlege og spesialist på arvelege netthinnesjukdommar ved Oslo universitetssjukehus (OUS), Ragnheidur Bragadottir.

Ho seier dei er klare til å operere Torger om den blir godkjent.

– Vi hadde jo håpt at den skulle bli godkjent på nytt, gjennom ein prosess der legemiddelfirma ordnar det slik at ein betalar i fleire omgangar, seier ho.

STÅR KLAR: Overlege Ragnheidur Bragadottir seier dei står klar til å operere når behandlinga blir godkjent i Noreg. Foto: LARS TORE ENDRESEN / NRK

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til TV 2 at systemet for Nye Metoder er under evaluering etter oppdrag frå Stortinget. Evalueringen vil vere klar hausten 2021.