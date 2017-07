Har observert turisten

Sea King-helikopteret som er med i redningsaksjonen for å få ned ein tysk turist som har gått seg fast på Vardegga i Eidsdal, melder at dei har observert turisten. Politiet melder at helikopteret no førebur seg på hente ut turisten. Også Røde Kors Hjelpekorps er med i aksjonen i Eidsdal.