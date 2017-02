Har meldt seg ut av Frp i protest

Tysdag kveld blei det kjent at to sentrale Frp-politikarar i Kristiansund er ekskludert frå partiet på livstid. Bakgrunnen er eit lesarinnlegg der dei to går i mot fylkespartiet og meiner Nordmøre bør gå til Trøndelag.

I dag har fire av seks styremedlemmar i Kristiansund Framstegsparti meldt seg ut av partiet i protest, seier Rovik. Geir Nordli, som også sit i styret, blei ekskludert i går. Dermed er det berre ein person igjen i styret i lokallaget.

– Eg er ein lokalpolitikar og vil vere talerør for Kristiansund. Og når vi blir knebla av Frp, er gleda av å vere lokalpolitikar borte, seier han til Frp.

Han trur utmeldingane vil føre til kaotisk i lokalpartiet no.

– Ja, det er eg ganske sikker på.

Beklagar utmeldingar

Frank Sve er fylkesleiar i Framstegspartiet. Foto: Remi Sagen / NRK

Fylkesleiar i Framstegspartiet, Frank Sve, vil ikkje kommentere eksklusjonane, og seier det er ei personalsak. Men han seier seg lei for at folk veljer å forlate partiet.

– Eg har ikkje fått stadfesta utmeldingane, men dersom det stemmer at fem av seks har meldt seg ut, er det sterk beklageleg, seier Sve til NRK.

Han seier det likevel er opp til kvar enkelt om dei ønskjer å vere medlem i partiet.

– Vi handterer dette på vanleg måte i partiet. Vi støtter det resterande lokallaget når denne situasjonen no har oppstått.

Han har følgjande å seie om bakgrunnen for at Roy Olav Holten og Geir Nordli i går blei ekskludert:

– Vi har lover å vedtekter å forhalde oss til, og det gjeld for alle. Og det vil vere viktig for oss at eit nytt styre forstår rolla si i forhold til det.