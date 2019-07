Har kommet hjem fra Tyrkia

Agnetha Hjelmeseth Remøy (25), som havnet i en trafikkulykke i Tyrkia, er nå tilbake i Ålesund. Det melder TV2. 25-åringen fikk etter ulykken beskjed om at hun hadde utreiseforbud, men ifølge TV2 viser det seg at hverken tinghuset eller tollvesenet i Tyrkia hadde registrert noe utreiseforbud på Remøy. Hun tok derfor sjansen på å prøve å ta et fly hjem, og tirsdag formiddag landet hun på Ålesund lufthavn Vigra. Remøy beskriver hjemkomsten som en enorm lettelse. Hun sier også at selv om hun har kommet seg hjem har hun ikke rømt fra ansvaret.