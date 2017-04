Har du blitt 27,5 millioner kroner rikere?

En norsk andelsbank bestående av ti personer vant onsdag hele 275 millioner kroner.

Dette var hele toppremien, og de heldige blir dermed 27,5 millioner kroner rikere hver.

En av vinnerne er fra Møre og Romsdal, men det er et lite problem: Han tar ikke telefonen når tippeselskapet ringer. Et eller annet sted i fylket går det altså rundt en mann, komplett uvitende om at livet hans er forandret for alltid.

Det samme gjelder en annen mann fra Nordland, som heller ikke liker å bli oppringt fra ukjente nummer.

– Helt rått!

De åtte andre i andelsbanken vet derimot godt at tallene 11–3–17–20–32–31 er en gylden rekke, og samtlige reagerer med ekstase når Norsk Tipping ringer de.

– Det er helt rått, tenk at jeg kan vinne så mye! Herregud, over 27 millioner!, sier en.

– Dette er den mest fantastiske telefonsamtalen jeg har hatt noensinne. Du aner ikke hvor glad jeg føler meg akkurat nå, forteller en annen overlykkelig mann.

Pengene vil imidlertid dukke opp på kontoen til mannen fra Møre og Romsdal til slutt, men om han vil ha en forklaring på den plutselige saldoøkningen, kan det være lurt å ta kontakt med Norsk Tipping.