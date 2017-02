Håper på bedre tider

Det var ikke koding av post som sto på planen når Tverli var ferdig med lærlingtida på Ormen Lange i mars i fjor.

– Drømmejobben er automatiker, men det er veldig greit å få jobbe her i mellomtiden frem til jeg får meg en automatikerjobb, forteller Tverli som for tiden jobber på Posten i Molde.

Søkt jobb i hele landet

Gode utsikter for jobb var mye av grunnen til at Tverli valgte å starte på utdanning innen automasjon. Etter oljenedgangen ble mulighetene på markedet dårligere, og hun opplever det som vanskelig å få en relevant stilling som nyutdannet.

– Jeg har søkt i hele Norge, men de velger forståelig nok de med mer erfaring eller høyere utdanning, sier hun.

KODER POST: Julie synes det er viktig å jobbe selv om det nødvendigvis ikke er som automatiker. Foto: Marie Myklebostad / NRK

Tverli trivdes godt i lærlingtida på Ormen Lange i Aukra, og forteller at flere hun gikk i klasse med har valgt å ta videre utdanning. Nå satser hun på det samme selv, i håp om å stille bedre på jobbmarkedet.

– Jeg har lyst til å gå videre å ta pedagogikk, slik at jeg kan bli lærer i automasjon og hjelpe andre å utdanne seg innenfor det jeg synes er artig, sier hun.

Populær utdanning

I følge Utdanningsdirektoratet er det per i dag 298 lærlinger med lærekontrakt i automatisering på landsbasis.

Lærer ved elektrolinjen på Romsdal Videregående, Helge Gautvik mener automatiker er et allsidig yrke. Foto: Marie Myklebostad / NRK

Lærer ved elektrolinjen på Romsdal Videregående, Helge Gautvik, forteller at automasjon er en av de mest populære linjene på skolen.

– Som automatiker har du store muligheter når det kommer til å velge retning videre. Du kan jobbe både innen industri, elektro og automasjonsfag, sier han.

Går i bølgedaler

Daglig leder i opplæringskontoret for tekniske fag Sunnmøre, Ruth Astrid Rødal, jobber tett med bedrifter innen feltet. Hun forteller at jobbutsikten innen automasjon har gått i bølgedaler, men at vi nå ser på en oppgang innen yrket.

HAR TROEN: Ruth Astrid Rødal ved opplæringskontoret for tekniske fag i Sunnmøre, ser positivt på fremtiden for automatikeryrket. Foto: Privat

– Automatiker er fremtidens fag, og det er flere bedrifter som automatiserer seg mer og mer, sier hun.

På tross av nedgangen i oljen, mener Rødal det er viktig for nyutdannede automatikere å stå på og se til andre bransjer.

– Industri innen teknisk, fiskeri, møbel mm har gode muligheter innen automasjon. Det er alltid en mulighet for de som vil, forteller hun.

Tverli gir heller ikke opp, og regner med at det blir flere sjangser etterhvert.

– Det er en spennende utdanning og jeg ville gjort det på nytt hvis jeg kunne. Jeg lærte veldig mye og en gang i tiden så skal jeg få jobb, sier hun.