Han har lenge vært bekymra for miljøet og over forurensningen fra internasjonal skipsfart. Derfor har oppfinneren Terje Lade designa et skip som skal bruke vind for å skape god fremdrift.

Terje Lade demonstrerer med en hårføner at vind ikke bremser opp skipet, men hjelper til med fremdriften. Du trenger javascript for å se video. Terje Lade demonstrerer med en hårføner at vind ikke bremser opp skipet, men hjelper til med fremdriften.

Skipskroppen på vindskipet fungerer som et seil og er formet som en symmetrisk flyvinge snudd på høykant. Skipet blir da trukket fremover på grunn av undertrykket, i tillegg til drahjelp fra en gassdrevet motor.

– Jeg forstår at folk synes dette er veldig rart, for det er noe helt nytt som aldri er gjort før. Men nå er det slik at for å løse nye problemer så må man bruke nye ideer, sier Terje Lade.

Vil koste 650 millioner å bygge

I mange år jobbet Lade med markedsføring og salg av norsk skipsutstyr og besøkte mange skipsverft. Ideen til vindskipet fikk ingeniøren allerede i 1993. Den bygger på prinsippene fra en seilbåt.

– Med vindskip reduserer vi utslippene av CO₂ med femti prosent. Det tilsvarer utslipp fra rundt 13.000 biler sammenlignet med dagens skip, sier Lade.

Lade ønsker at bilindustrien skal bruke vindskipet for å frakte biler over Atlanterhavet. Siden 2010 har han jobbet med ideen på fulltid. Foto: Lade AS

Prislappen et vindskip vil være på 70 millioner dollar. Regnet om blir det 650 millioner norske kroner, noe som er omtrent 90 millioner mer enn om skipet skulle ha hatt en tradisjonell utforming. Det er hovedsakelig fordi det er risikabelt for verftet å bygge det.

Klassifikasjonsselskapet DNV GL har ifølge Lade sagt at vindskipet er gjennomførbart. Likevel har det vært vanskelig å nå gjennom med den nye ideen. Oppfinneren mener det er fordi miljøet er konservativt.

– Så man må bevise gjennom testing og prøving at dette fungerer, og det er vi i ferd med nå.

– Bra med grønne løsninger

Rederiforbundet hevder internasjonal skipsfart allerede har tatt et 30 prosent kutt i utslippene, med de vil gjerne se større kutt, og applauderer ideen til Lade.

Gunnar Malm Gamlem er fagsjef i Norges Rederiforbund. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Vi synes det er veldig bra med alle grønne løsninger som utvikles for å redusere utslippene fra skipsfarten. Å ta i bruk vind til fremdrift er en av mange gode ideer som skipsfarten må ta i bruk når vi skal nå klimamålene som er satt, sier Gunnar Malm Gamlem.

I helga var oppfinneren i Tyskland der han mottok den offisielle tyske designprisen. Lade håper dette gir vind i seilene for prosjektet.

– Jeg håper dører vil åpne seg til dette miljøet ved at vi får en sånn pris. Den betyr veldig mye, og er en stor anerkjennelse av det arbeidet vi har lagt ned over mange år.

Terje Lade mottok i begynnelsen av februar German Design Award for produktet sitt. Foto: German Design Council

Skal ha plass til 6000 biler

Skipet, som foreløpig er på modellstadiet, er støttet av Innovasjon Norge og Midtnorsk forskningsråd og testet ut på NTNU i Trondheim.

Planen er at frakteskipet skal ha plass til 6000 biler og håpet er å kunne fraktet EL-biler over Atlanterhavet for bilindustrien på en mer miljøvennlig måte.

– Den store drømmen er å se vindskip seile på havet, sier Lade.