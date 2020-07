Håper å finne dødsårsak

Kvinna som blei funnen død på eit hotell i Ålesund fredag kveld, blir obdusert i morgon. Det opplyser politiet til NRK. Politiet meldte i helga at dei ikkje mistenkte at kvinna hadde blitt utsett for noko kriminelt. – Per no ser vi på saka som ei ulykke, men vi håper at obduksjonen kan gi oss dødsårsaka, seier Oscar Lilleås, etterforskingsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt.