Håpar «Heimebane» vil auke turismen

Dramaserien «Heimebane» har falle i smak både hos kritikarane og publikum. No håpar turistnæringa i Ulsteinvik at serien også vil vere med på å auke turismen i åra som kjem. – Vi har mykje å by på, men no må vi vere vakne å by på ting som turistane vil ha, seier Line Urke, dagleg leiar i Ulstein næringslag. Også hotellet i Ulsteinvik ser for seg at serien kan føre til fleire norske turistar i dei komande åra.