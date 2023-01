Hadde over tre i promille

Ein mann i 40-åra er tiltalt for å ha køyrt bil medan han hadde over tre i promille. Mannen vart stoppa i Rauma i september i fjor. Blodprøva som vart teken tre og ein halv time seinare viste at mannen hadde ei promille på 3,08. Han skal heller ikkje ha hatt førarkort.