Grøvdal står over 3000 meter hinder

Karoline Bjerkeli Grøvdal har valgt å stå av lørdagens 3000 meter hinder under NM på Byrkjelo. – Jeg sliter med forkjølelse, slik jeg gjorde i EM. Det har blusset litt opp igjen etter søndagen. Jeg tror det er smartere at jeg blir helt frisk og får et par gode løp på slutten av sesongen, sier Grøvdal.