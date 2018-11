Grønt nivå ved fjellpartiet Mannen

Minkende bevegelser og melding om stabilt lave temperaturer gjør at farenivået for Veslemannen settes ned til grønt. Bevegelsene til det ustabile fjellpartiet er avtatt betydelig siste uken. Hastigheten er nå omkring 9 mm pr. døgn i det øvre partiet, og 3-4 mm pr. døgn i det nedre frontpartiet. Det er meldt kuldegrader ut hele langtidsperioden, og dermed blir det ingen snøsmelting og vanntilførsel. NVE setter derfor ned farenivået for Veslemannen til grønt