Grimstad går ut av styret

Nestleiar May-Helen Molvær Grimstad ber om å bli friteke frå styrevervet sitt i Helse Møre og Romsdal. Grunnen er at det er for utfordrande å kombinere styrevervet med jobben sin som rådmann i Sykkylven kommune. Valkomiteen blir no kalt inn for å starte arbeidet med å finne ein erstattar.