Grensejusteringar mellom kommunar

I morgon tar Stortinget stilling til eit forslag om å endre lova om grensejusteringar mellom kommunar. Forslaget frå Senterpartiet betyr at Stortinget skal behandle saker der kommunane er usamde. Forslaget fekk fleirtal i kommunalkomiteen, men det kan fort snu når Stortinget skal vedta saka i plenum. – Striden om indre Gjemnes viser at det er behov for ei lovendring, seier møtande stortingsrepresentant Geir Inge Lien.