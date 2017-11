Det er et brulager som som skal skiftes, og som fører til at brua på E39 blir stengt for all ordinær trafikk i helga.

Brua er stengt fra fredag klokka 23 til søndag klokka 23.

Lageret er en del av innfestningsmekanismen mellom brutårnet og brua, og det regulerer bevegeligheten til bruspennet.

– Dessverre har vi ingen mulighet til å slippe over noen biler, sier byggeleder Bjørn Ove Rotlid i Statens vegvesen.

Det er gjort unntak for utrykningskjøretøy. Men de største brannbilene kan ikke kjøre over brua i helgen.

Bjørn Ove Rotlid er byggeleder for Statens vegvesen. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Lang omkjøring

Brua er åpent for gående i anleggsperioden, men for billister som skal på andre siden av fjorden, så må man kjøre fylkesvei 64 over Averøya.

For gjennomgangstrafikk er det en mulighet å kjøre riksvei 70 gjennom Sunndal, opplyser Statens vegvesen på sine nettsider .

– Det er forbehold om at det ikke blir for mye vind, forteller Rotlid. Statens vegvesen har tatt høyde for at det blir en del vind. – Men det må være ekstremt for at vi ikke får gjennomført det planlagte arbeidet, legger byggeleder Bjørn Ove Rotlid til.

Bussrutene er lagt om

Fram har lagt om bussrutene som blir berørte av brustengingen. De opplyser på sine nettsider at reisende på de berørte avgangene ikke må bruke det ordinære ruteheftet.

Fram sin app og reiseplanleggeren på Frammr.no er i følge Fram oppdatert med rett ruteinformasjon.