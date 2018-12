Gassledning gir lokale inntekter

Produksjonen fra Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet er i gang. Gjennom en ny 482 kilometer lang rørledning fra Aasta Hansteen til Nyhamna i Aukra skal gassen eksporteres videre til utlandet. – Gassen skal erstatte kullkraftverk i Storbritannia og vil derfor bety mye for klimaregnskapet. I tillegg får det økonomisk betydning for nasjonen, for regionen og for Aukra, sier ordfører i Aukra, Bernhard Riksfjord.