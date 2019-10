Gass fra Nyhamna i 50-60-70 år til

Selv om Ormen Lange-feltet blir tømt for gass om 10-15 år,tror avtroppende ordfører Bernhard Riksfjord at gassanlegget på Nyhamna i Aukra består så lenge det er gass i Norskehavet og Barentshavet.

Nyhamna ble gassknutepunkt for et knapt år siden og tok imot den første gassen fra Aasta Hansteen-feltet like før nyttår 2019. Neste år kommer gass fra Dvalin-feltet inn på Nyhamna .