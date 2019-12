Går sterkere inn i Spjelkavik Arena

Nye Ålesund kommune har i dag vedtatt at de går sterkere inn i Spjelkavik Arena. Det melder Sunnmørsposten. Vedtaket betyr at idrettshallen kan bygges med tre hallflater. Kommunen går inn og garanterer for de økonomiske forpliktelsene til idrettslagene og gir et samlet garantibeløp årlig. Kommunen vil også leie to hallflater i den nye storhallen for inntil to millioner kroner i året.