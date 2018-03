Går av som daglig leder

Ingunn Strand har meddelt styret i Nordic Light Events AS at hun ønsker å avslutte sitt engasjement som daglig leder av selskapet, skriver de i en pressemelding. Strand er også festivalsjef for Nordic Light International Festival of Photography i Kristiansund. Styret vil snart starte arbeidet med å finne en erstatter. – Jeg har kommet fram til at tiden er inne til å overlate roret til andre. Jeg ønsker både Nordic Light og min etterfølger lykke til videre, sier Strand.