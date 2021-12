– Jeg har sett et anker på bunnen der tidligere, som jeg håpet på å finne igjen, forklarer Nils Aukan.

Sammen med dykkerkompis Magnus Tornes befant de seg i dypet i Markussundet i Kristiansund.

Mer eller mindre midt i sentrum i byen omgitt av vann.

Markussundet i Kristiansund. Det er her kanonen er funnet, og her de to spissankerne skal ligge. Lenger ned i saken kan du se en gjengivelse av hvordan det kan ha sett ut da de to engelske skipene var i kamp med norske styrker på samme sted i 1808. Foto: Gunnar Fagerli

– Mens vi dreiv og svømte rundt der nede på 30 meter, så ser jeg en brun rustkant, sier Aukan.

Han svømmer nærmere for å se hva dette var, og oppdager at det er et kanonløp som peker mot ham.

Det var nettstedet Dykking.no som omtalte saken først.

Når man dykker så dypt som dette, funnet er gjort på 34 meter, har man ikke mange minutter til rådighet. Nils var snar med å signalisere med lykta si bort til dykkekamerat Magnus Tornes.

Sammen jobbet de med å fotografere, måle og undersøke det de kunne.

Nils Aukan og Magnus Tornes har beregnet at kanonen er rundt 1,30 meter lang. Antakeligvis er dette en såkalt carronade, en kortløpet kanon med grovt kaliber brukt til skudd på korte avstander. Foto: Nils Aukan

Informerte museet

Det er vanskelig å avgjøre helt hvilken kanon dette kan være snakk om basert på disse raske målingene. Men Aukan har gjort seg noen antakelser.

– Det kan være snakk om en carronade, en kanon som ble brukt på kort hold. Kortløpet, med grov kaliber. Så vidt vi kom fram til var kanonen 1,30 meter lang.

– Vi har selvfølgelig sagt ifra til museet, vi har ikke lov til å ta opp noe før det er avklart med dem. Men vi håper å kunne ta flere mål og se på bakenden for å finne ut hvilken type kanon dette er.

Det var denne munningen Nils Aukan ble oppmerksom på da han lette etter spissankeret fra skipene. Foto: Magnus Tornes

Men hvorfor i all verden skulle en kanon fra et over 200 år gammelt britisk krigsfartøy befinne seg midt i Kristiansund sentrum?

Levning fra napoleonskrigene

Fylkeskonservator Bjørn Ringstad har fått sett bildene, og setter funnet i sammenheng med en kjent trefning mellom britiske skip og landbatteriene i Kristiansund fra 1808.

Det engelske angrep paa Kristiansund 8. juli 1808. Malt av Ole Ranheimsæter i 1908. Fra Nordmøre Museums fotosamlinger. Foto: Nordmøre Museums fotosamlinger

Norge lå på denne tida under Danmark, og alt militært ble styrt ut fra København. I Kristiansund lå det veldig mange skip i havn, som England forsøkte å erobre.

– Dette er fra samme tiden som vi har Terje Vigen og blokaden av dansk-norske skip, forteller Ringstad.

Det ble ytt motstand både fra land og fra flytende batteri. Det antas at kanonen stammer fra et av de to britiske skipene Cygnet og Tartar.

Veien videre for kanonen nå er ukjent.

– Nå må vi ta kontakt med marinarkeologer ved Vitenskapsmuseet i Trondheim, og se hva vi skal gjøre. Det ville vært spennende å få tatt den opp og hatt den utstilt i Kristiansund, men det krever en lang konserveringsprosess.

Inntil videre får kanonen bare ligge der i mørket og vente.