Å dele feriebilder på sosiale medier kan være ulovlig: – Usikker på hva jeg skulle gjort

Sommerferien er ofte stappfull av gode øyeblikk – og de bør lagres. På minnet eller på et minnekort, helst begge deler?

Mange vil gjerne dele disse gode øyeblikkene med venner, familie, kjente og ukjente.

Men å dele bilder uten samtykke kan være ulovlig.

Med bilder mener vi her både vanlige stillbilder og video.

– Bør ha et bevisst forhold til det

Silje-Mari Karlsen er fotograf i Meløy kommune. Hun er også mor, og har et bevisst forhold til deling av bilder på sosiale medier. Uansett hvem og hvor.

Kjøreregelen hennes er enkel:

– Jeg tenker alltid «hadde jeg vært komfortabel med å dele dette?». Dessuten spør jeg heller en gang for mye enn en gang for lite.

Fotograf Silje-Mari Karlsen fra Glomfjord deler vanligvis ikke bilder av sitt barn i sosiale medier. Men synes det er opp til den enkelte forelder å bestemme. Bildet brukes i saken med tillatelse. Foto: Privat

Karlsen opplever at foreldre generelt er flinke til å spørre før de deler bilder av barn på sosiale medier. Om så bare på Snapchat.

– Vet du hva du skulle gjort hvis du fant et bilde på avveie?

– Først og fremst ville jeg kontakta personen som hadde delt bildet og bedt den tatt det ned. Men risikoen for at skaden er gjort er jo allerede der... Så jeg er ikke helt sikker på hva jeg eventuelt skulle gjort videre, sier hun.

ID-tyveri, hacking og innboforsikring

Et godt råd da er å kontakte forsikringsselskapet sitt.

Hvis uhellet først er ute, altså at du finner et bilde på avveie, så går dette under innboforsikringen.

– I mange tilfeller er det innboforsikringen som hjelper deg å rydde opp i bilder på avveie. Det samme gjelder personlige opplysninger som spres, som for eksempel ved hacking.

Det sier Heidi Tofterå Slettemoen i Frende forsikring.

Heidi Slettemoen Tofterå er kommunikasjonssjef i Frende forsikring sier at du skal alltid spørre før du deler et bilde av noen, barn eller voksen, i sosiale medier. Med mindre det er gitt at alle er enige. Foto: Frende

Det er fordi det regnes som ID-tyveri og nettmisbruk, som begge vanligvis er underlagt innboforsikringen.

Det groveste de ser er bilder av lettkledde eller nakne barn som kommer på avveie.

– Det er veldig mange som ikke vet at det kan være ulovlig å dele bilder uten samtykke.

For å unngå det, har vi samlet noen kjøreregler fra Datatilsynet, Frende forsikring, Politiet, Barnevakten.no og Lovdata.

Datatilsynets sjekkliste for bildedeling Ekspandér faktaboks Her er noen stikkord til hva man må vurdere før deling av barnebilder. Lovlighet : Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte.

: Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte. Type bilde : Tenk over innholdet og bruk filter eller dårligere oppløsning når det er mulig, det gjør bildene mindre interessante for andre.

: Tenk over innholdet og bruk filter eller dårligere oppløsning når det er mulig, det gjør bildene mindre interessante for andre. Mengde : Del færrest mulig bilder.

: Del færrest mulig bilder. Kanalbruk : Vær bevisst på hvordan du deler bildene. Alt må ikke ligge åpent. Bruk personverninnstillinger og lag lukkede grupper.

: Vær bevisst på hvordan du deler bildene. Alt må ikke ligge åpent. Bruk personverninnstillinger og lag lukkede grupper. Slett jevnlig : Ta en vårrengjøring og slett tidligere bilder du har publisert med jevne mellomrom.

: Ta en vårrengjøring og slett tidligere bilder du har publisert med jevne mellomrom. Spør alltid barna: Bruk spørsmål som "Synes du det er greit at jeg deler dette bildet med familien eller vennene mine?" Da gjør du det forståelig for dem. Respekter svaret. Kilde: Datatilsynet per 14.07.22

Du kan dele...

Bilder du har fått tillatelse til å dele.

En selfie på en konsert med mange mennesker i bakgrunnen.

Bilder hvor ukjente mennesker er ute av fokus/ikke er lett gjenkjennelige (vær spesielt påpasselig med barn).

Bilder hvor motivet ikke er menneskene. Du behøver ikke få samtykke hvis «personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet», for eksempel en turist som passerer i bakgrunnen når du tar portrettbilde av en venn.

ikke er menneskene. Du behøver ikke få samtykke hvis «personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet», for eksempel en turist som passerer i bakgrunnen når du tar portrettbilde av en venn. Men hvis du har tatt bilde av for eksempel tre personer som snakker sammen, er alle tre hovedmotiv, dermed må du be om samtykke fra alle tre.

PS: Du skal ha tillatelse til å dele bildene selv om det «bare» er i lukkede grupper.

Tillatelsen gjelder også videredeling.

Et slikt bilde går fint å dele siden hovedmotivet i bildet er de to mennene som danser capoeira, ikke turistene i bakgrunnen. Her fra ei øy i Indonesia. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Du kan ikke dele...

Bilder der personene er motivet, man tydelig ser hvem som er avbildet – og du ikke har tillatelse til å dele bildet.

Ellers bør du være ekstra oppmerksom på bilder som viser sårbare eller nakne situasjoner. Som for eksempel bilder tatt i fylla, bilder av barn eller voksne med lite klær på, og så videre.

Du kan bryte personopplysningsloven

Et personbilde regnes som en personopplysning. Hvis du er med på at personopplysninger kommer på avveie, kan du bryte personopplysningsloven.

Du kan få to års fengselsstraff ved å dele nakenbilder eller andre krenkende bilder uten samtykke.

Politiet har formulert en melding man kan sende til de som har delt nakenbilder uten tillatelse. Foto: Ingvild Taranger / NRK

Hvis bildet ditt deles uten lov, kan du...

Sjekke om innboforsikringen din dekker nettmisbruk og id-tyveri.

din dekker nettmisbruk og id-tyveri. Kontakte personen som har delt bildet og be hen fjerne det.

Kontakte appen eller nettstedet hvor bildet er delt. På Instagram kan man blant annet rapportere et bilde.

Selv om du har gitt samtykke til å dele bilde, kan du angre deg, og da skal bildet fjernes (uten å måtte oppgi grunn).

Kontakte politiet hvis opplysningene eller bildet som er publisert er så alvorlige at de bør fjernes raskt.

Husk å ta skjermbilder og dokumenter.

Så var det disse barna...

Andres barn:

Samtykke må innhentes av en av foreldrene.

Egne barn:

Når barnet er fylt 7 år, har det rett til å få si sin mening om saken.

Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener.

Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om et bilde kan publiseres.

Det går an å dele bilder som ikke viser ansikter. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Et par ting til

Samtykke skal hentes inn før bildet eller filmen deles.

bildet eller filmen deles. Lær barna dine reglene: Halvparten av norske niåringer bruker sosiale medier. Enten barnet ditt er ni år eller femten år, så repeter gjerne reglene for deling av bilder.

