Barndommen var eit mareritt for syskenflokken på fem. Dei vaks opp på Sunnmøre på 50- og 60-talet med ein valdeleg far som plaga dei fysisk og psykisk. Sjølv om «alle» visste kva som foregjekk, opplevde dei at ingen vaksne greip inn.

Nyleg blei heimkommunen Ulstein dømd til å betale dei eldste syskena 6,6 millionar kroner i erstatning.

Tysdag bestemte eit samrøystes formannskap i kommunen at saka blir anka til Høgsterett.

– Vi meiner at slike saker må bli behandla av rettsvesenet, likt over heile landet. Det viktigaste for oss var å få ei snarleg avklaring i ankespørsmålet, seier ordførar Stian Skorgen Scheide (H).

– Kor vanskeleg var det å kome fram til denne avgjerda?

– Dette er ei sak som har pågått over ganske mange år, og det er ikkje lett verken for kommunen, og i alle fall ikkje for syskena som er involverte. Difor er det viktig for oss å kome til ei snarleg avklaring, seier han.

I ei pressemelding skriv kommunen at dei har fått klare tilrådingar frå forsikringsselskapet og advokaten til kommunen om å anke.

Ordførar Stian Skorgen Scheide i Ulstein. Foto: Synnøve Hole / NRK

– Tragisk

Der er Mette Yvonne Larsen som representerer dei fem syskena. Dei to yngste fekk litt over 4 millionar kroner i fjor vår. I tillegg måtte kommunen betale alle utgifter til rettssakene for dei.

No må dei tre eldste truleg gjennom endå ein rettsrunde, dersom Høgsterett seier ja til å behandle anken.

– Tragisk, då må syskena vurdere ein motanke, skriv Larsen til NRK.

Ho hadde håpa å få sett punktum i saka tysdag.

Advokat Mette Yvonne Larsen representerer syskenflokken på fem. Foto: Mirwais Moquim

Alle sa ja til anke

Sju politikarar møtte på Ulstein rådhus tysdag morgon for å avgjere spørsmålet om anke. Møtet starta med ei orientering frå advokaten til kommunen.

Debatten gjekk for lukka dører utan presse eller publikum.

Dette tok nesten to timar, før politikarane var klare til å opne dørene og votere.

Formannskapet i Ulstein avgjorde saka tysdag morgon. Foto: Synnøve Hole / NRK

Endeleg avklaring først før jul

Det er ankeutvalet i Høgsterett som avgjer om saka skal behandlast i retten endå ein gong. Høgsterett slepper berre inn saker som er av prisipiell karakter.

Advokat Terje Marthinsen, som representerer Ulstein kommune, meiner det er stor sjanse for at det blir ein ny rettsrunde. Han viser mellom anna til at dommen i lagmannsretten ikkje var samrøystes.

– Eg trur det er relativt stor sansynlegheit for at Høgsterett vil sleppe inn anken til behandling. Lagmannsrettens dom avvik på ei rekkje punkt frå tidlegare dommar, seier han.

Ingen av syskena var til stades i formannskapet tysdag.