Frykter nedlegging av asylmottak

Det vil bli et tap for hele Tingvoll dersom asylmottaket skulle bli lagt ned, sier Evy Helen Villadsen som jobber i butikk i Tingvollvågen. Asylmottaket tapte nylig muligheten til å være med på videre anbud. – Det er jo tragisk, vi som jobber her synes det lover dårlig for bygda hvis mottaket skulle bli lagt ned. Det blir mange som mister jobben, sier Villadsen.