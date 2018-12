Fridjonsson kan være ute

Lars Bohinen har et par usikre spillere før den avgjørende kvalifiseringskampen mot Stabæk søndag. Det skriver Sunnmørsposten. Ifølge avisa måtte toppscorer Holmbert Fridjonsson gi seg på lørdagens trening på grunn av muskulære problem. Aron Thrandarson, har stått over de to siste kampene, men er trolig tilbake på laget søndag.