Framtidsvisjon for Stor-Ålesund

Styringsgruppa for nye Ålesund kommune møtes i dag i Skodje for å arbeide med den nye storkommunen. I gruppa sitter representanter fra Sandøy, Ørskog, Skodje, Ålesund, og nå blir også Haram med. – Framtidsvisjon er et viktig stikkord i dag. Hvordan ser vi for oss at det har blitt fem år etter at vi har blitt en ny storkommune, sier ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal.