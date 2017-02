Fortsatt varetekt

En 19 år gammel eritreisk mann er varetektsfengslet i nye fire uker, siktet for drapet på kjæresten sin høsten 2015. Det har Nordmøre tingrett avgjort.Mannen har i avhør erkjent at han drepte ei 17 år gammel jente på et asylmottak i Sunndal. Retten mener det fremdeles er stor fare for at mannen stikker av, og at han derfor må fengsles frem til rettsaken i starten av mars.