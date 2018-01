Forsvarer Huitfeldt og Stenseng

Fylkesleder i Møre og Romsdal Arbeiderparti, Per Widar Kjølmoen, er en av 15 fylkesledere som har skrevet under på et opprop der de anklager anonyme kilder for å målrettet angripe Kjersti Stenseng og Anniken Huitfeldt med det formål å svekke tilliten til dem.