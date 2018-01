15 Ap-fylkesledere forsvarer Anniken Huitfeldt og Kjersti Stenseng i opprop

«Den siste tiden har vi sett målrettede angrep fra anonyme kilder, der formålet er å undergrave tilliten til partisekretær Kjersti Stenseng og kvinnepolitisk leder Anniken Huitfeldt,» heter det i oppropet.

«Vi vil med dette si at vi har full tillit til jobben Stenseng og Huitfeldt har gjort og gjør. Lekkasjene må stanse. Vi må ha ro i partiet vårt.»

Denne beskjeden har til sammen 15 av Arbeiderpartiets totalt 18 fylkesledere skrevet under på.

– Nok er nok, nå må folk kutte ut

– Nå har vi hatt en situasjon med lekkasjer og anonyme kilder over lang tid. Det har mange i Ap reagert kraftig på. Det kommer lekkasjer fra de interne møtene, og ting som sies i interne møter, blir vridd på og tatt ut av sin kontekst, så folk ikke kjenner seg igjen, sier Cecilie Myrseth, Troms Aps fylkesleder, til NRK.

– UAKSEPTABELT: – Nå sier vi at nok er nok. Nå må de som lekker fra interne møter i partiet, kutte ut, sier Cecilie Myrseth, fylkesleder for Arbeiderpartiet i Troms. Foto: MARIT EILERTSEN / NRK

Myrseth mener spesielt Kjersti Stenseng og Anniken Huitfeldt er blitt rammet av lekkasjer fra interne møter.

– Nå tar vi som fylkesledere et ansvar og sier at nok er nok. De som driver med lekkasjer, må kutte ut med en gang. Nå trenger partiet vårt ro til å gå videre og håndtere den alvorlige situasjonen som partiet vårt faktisk er i.

– Er et opprop som dette den rette måten å få ro om partiet på?

– I utgangspunktet synes jeg man burde ta sånne ting internt. Men når det ikke blir ro uansett hvor mange ganger man tar opp det med lekkasjer internt, er det nødvendig å gå ut og si at nok er nok. Nå trykker vi på stoppknappen, sier Myrseth.

Disse fylkeslederne har skrevet under på oppropet:

Ingalill Olsen, Finnmark

Cecilie Myrseth, Troms

Bjørnar Skjæran, Nordland

Karianne Tung, Trøndelag

Per Widar Kjølmoen, Møre og Romsdal

Hilmar Høl, Sogn og Fjordane

Hans-Erik Ringkjøb, Hordaland

Stanley Wirak, Rogaland

Sverre Myrli, Akershus

Tore Hagebakken, Oppland

Terje Aasland, Telemark

Truls Vasvik, Vestfold

Stein Erik Lauvås, Østfold

Jon Rolf Næss, Aust-Agder

Bjørn Egeli, Vest-Agder

Tre har ikke underskrevet: – Innholdet er for smalt

Fylkeslederne i Buskerud, Hedmark og Oslo har foreløpig ikke skrevet under på oppropet.

Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap, skriver følgende i en sms til NRK:

«Jeg ble ikke med på oppropet da jeg ikke fikk anledning til å delta i utformingen av innholdet, som jeg oppfattet for smalt i forhold til gjeldende situasjon i partiet.»

Knut Storberget, leder i Hedmark Ap, svarer i en sms at han sitter i utvalgsmøte i valglovutvalget og ikke har hatt anledning til å se på oppropet ennå.

Fylkesleder i Buskerud, Bjørn Tore Ødegården, skriver i en sms:

«Det jeg opplever som systematiske lekkasjer og anonyme påstander om personer og hendelser i partiet, har særlig rammet Jonas, Hadia, Kjersti og Anniken. Dette er en illojal og ødeleggende kultur som må renskes ut av partiet.»

På spørsmål om han kan stille seg bak oppropet slik det står nå, eller om han mener at også partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik burde ha vært nevnt i det, svarer han:

«Jeg støtter kampen mot anonyme kilder/lekkasjekulturen som er eksponert i deler av partiet, og jeg støtter de partifellene som er rammet av de feige og udemokratiske handlingene. Denne kulturen må renskes ut av partiet. Utover det har jeg ingen kommentar.»

– Åpenbart at noen vil svekke troverdigheten

Myrseth vil ikke spekulere i om lekkasjene skyldes en maktkamp i det kriserammede partiet, men beskriver situasjonen som utfordrende.

– Vi har en utfordrende situasjon internt i partiet vårt med ulike meninger, og det er ulike meninger forskjellige steder i landet. Om det er en maktkamp eller ikke, skal jeg ikke uttale meg bastant om, men med de gjentatte lekkasjene er det åpenbart at noen prøver å svekke troverdigheten til både Anniken Huitfeldt og Kjersti Stenseng, hevder Myrseth.

Hilmar Høl, Aps fylkesleder i Sogn og Fjordane, mener det tegner seg et tydelig bilde av en maktkamp i partiet.

– Jeg vil være helt konkret: Jeg synes det kan gis inntrykk av en maktkamp i partiet, og alle lekkasjene legger grunnlaget for det. Det er beklagelig, sier Høl til NRK.

– I og med at det til stadighet kommer plantede lekkasjer, har vi valgt å gå ut og gi støtte til både Stenseng og Huitfeldt. I tillegg støtter vi Jonas Gahr Støres håndtering av saken.

STENSENG OG STØRE: Partisekretær i Arbeiderpartiet Kjersti Stenseng møtte pressen samme med partileder Jonas Gahr Støre etter sentralstyremøtet mandag. Da gjorde Støre det klart at han mener det var riktig av Jonas Gahr Støre å trekke seg som nestleder, og at han ikke lenger hadde tillit til ham som nestleder. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Kritisert for å blande varsler og maktkamp

Det har stormet rundt Huitfeldt, som har ledet Aps kvinneutvalg i ti år, i Giske-saken.

Dagens Næringsliv omtalte i begynnelsen av desember lekkasjer fra et møte i Aps stortingsgruppe. Ifølge avisen skal Huitfeldt på møtet ha advart partifeller mot å bruke rykter om seksuell trakassering som ledd i en maktkamp i partiet.

Flere har oppfattet at Huitfeldt, som regnes som en av Trond Giskes allierte, var mer opptatt av å beskytte ham enn varslere.

Huitfeldt har selv avvist anklagene og benektet uttalelsen. I et innlegg på sin Facebook-side, skrev hun samme dag som DN publiserte sin sak:

«I spørsmål om seksuell trakassering sa jeg at den type saker også kunne komme opp i maktkamper i partiet. I slike tilfeller sa jeg at det er uakseptabelt å spre rykter om seksuell trakassering uten å ta dem opp formelt. Jeg fortyalte at jeg hadde håndtert en slik sak for noen år tilbake. Jeg understreker at det er et mye større problem at saker om seksuell trakassering dysses ned enn at de brukes i maktkamper.»

Også Kjersti Stenseng er blitt kritisert i Giske-saken. Flere av kvinnene som har varslet Ap om upassende oppførsel fra Trond Giske, skal ha bedt om at Stenseng skulle bli holdt utenfor håndteringen av sakene.

Bakgrunnen skal ha vært at de opplever at Stenseng er en for nær støttespiller til Giske.

Stenseng har selv sagt at alle varsler som kommer til Ap, skal bli godt ivaretatt.